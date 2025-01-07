سياسية
وزير التربية يؤكد إهتمام الوزارة بالتعليم الإلكتروني والفني
أكد وزير التربية والتعليم الاتحادي دكتوراحمد خليفة عمر اهتمام وزارته بالتعليم الإلكتروني، ومواكبة التطور في مجال التكنولوجيا تماشيا مع السياسات التعليمية.
وقال فى اجتماع له أمس مع إدارات وزارة التربية بالولاية الشمالية بحضور مديرعام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ التجانى إبراهيم، ان التعليم الالكتروني يأتى في سلم أولويات ومشروعات الوزارة فضلا عن الاهتمام بالمعلم بأعتباره أساس التغيير في العملية التعليمية باستخدام مهارات الاتصال كما أكد على أهمية التعليم الفني ومدي الحوجة الماسة له في دعم المشاريع الفنية وثمن الخليفة جهود وزارات التربية والتعليم بالولايات فى تنفيذ سياسات التعليم الاتحادية.
من جانبه قدم مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية تقريرا مفصلا عن سير العمل وأهم القضايا التى تواجه التعليم بالولاية.
سونا