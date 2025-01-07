وزير التربية يؤكد إهتمام الوزارة بالتعليم الإلكتروني والفني

وقال فى اجتماع له أمس مع إدارات وزارة التربية بالولاية الشمالية بحضور مديرعام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ التجانى إبراهيم، ان التعليم الالكتروني يأتى في سلم أولويات ومشروعات الوزارة فضلا عن الاهتمام بالمعلم بأعتباره أساس التغيير في العملية التعليمية باستخدام مهارات الاتصال كما أكد على أهمية التعليم الفني ومدي الحوجة الماسة له في دعم المشاريع الفنية وثمن الخليفة جهود وزارات التربية والتعليم بالولايات فى تنفيذ سياسات التعليم الاتحادية.