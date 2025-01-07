النيل الأبيض.. خطة تنفيذ مخطط أبا السكني الجديد

التقى المهندس الطيب محمد الحسن وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية النيل الأبيض بمكتبه الاثنين وفد من اعيان مدينة الجزيرة أبا بقيادة العمده مصطفى محمد حلاتو وعضوية يوسف الحسن وصلاح هارون ، بحضور المهندس محمد زين حسب الله مدير تنظيم القرى ، والمهندس الطاهر عبدالرحيم مدير المساحة ، والمهندس عائشة ادريس مديرة إعادة تخطيط الجزيرة ابا.

وناقش اللقاء عدد من القضايا والمطالب التي تهم مواطن المنطقة تتعلق بارتفاع منسوب النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تدخلت فيها حكومة الولاية بصورة مباشرة بتوفير عدد من الاليات تعمل بجميع المناطق والأحياء السكنية التي تأثرت بارتفاع مناسيب النيل.

واستعرض وزير البنية التحتية خلال اللقاء الجهود التي بذلتها اللجنة الفنية التابعة للوزارة بالإشراف المباشر لهذه الاليات حتى تمكنت من تقليل المخاطر التي نجمت من هذا الفيضان بالاسراع في فتح طريق الجاسر لتمكين مرور الشاحنات والسيارات من والى داخل المدينة والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف معاناة المواطنين ، واكد مواصلة اعمال الاليات في جميع مناطق الهشاشة وسد جميع الثغرات على طول شاطيء النيل حتي ينعم المواطن بالامن والاستقرار .

وأعرب الوزير عن شكره لانسان الجزيرة ابا لدوره المتعاظم في تقديم الدعم اللازم للجنة الفنية في تنفيذ مهامها الهندسية ، وأبدى استعداد الوزارة للاستجابة الفورية لجميع المطالب التي قدمها الوفد والتي من اهمها تنفيذ مخطط مدينة أبا الجديدة في أقرب وقت ، وقدم صوت شكر لحكومة الولاية بقيادة الوالي عمر الخليفة في توفير الدعم الكامل والمتابعة المتواصلة لعمل اللجنة.

من جانبه أوضح العمدة مصطفى حلاتو رئيس وفد الجزيره ابا حجم الكارثة التي تعرضت لها المنطقه جراء فيضان النيل كان كبير جداً ، وأشاد بالاستجابة السريعة من حكومة الولاية متمثلة في وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بتوفير كافة معينات العمل ومتابعته واشراف جميع مهندسي البني التحتية بالعمل خلال ساعات متاخرة من الليل مما اسهم في تخفيف معاناة المواطنين .