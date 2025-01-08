مبادرة أهالي السمة لإسناد طلاب الشهادة السودانية

قامت اللجنة التسيرية لحي السمة شرق بمبادرة لاسناد ودعم الطلاب الممتحنين بمركزى الصناعية بنين ومدرسة السمة بنين وتأتي هذة المبادرة فى اطار الدعم والسند للطلاب ولجميع العاملين في حقل التعليم.

وقال العمدة داؤود حسين عمدة السمة شرق وغرب بالقطاع الجنوبي لمدينة كادوقلي اكد بان مواطني السمة هم اصحاب مبادرات ويقفون على قلب رجل واحد واضاف ان الزيارة لتلك المدرسة الصناعية جاءت بغرض الوقوف والاطمئنان وتقديم الدعم والسند لأبنائنا حتى يحققوا نتائج مشرفة تمكنهم من دخول الجامعات مشيدا بالادوار العظيمة التى ظل يؤديها الاعلام وتغطيته لكافة الانشطة والبرامج المجتمعية.

فيما عبر الاستاذ حماد بدر داؤود عبدالله وكيل المدرسة الصناعية عبر عن عميق سعادتهم بالمبادرات الداعمة لاسناد التعليم وقال ان المدرسة الصناعية بكادوقلي هى الوحيدة التى تمثل الولاية حيث تأسست منذ عام( ١٩٦٠)وتضم اربعة اقسام هندسية قسم المعمار والكهرباء والمكانيكا .والخراطة والحدادة .وأبان ان الامتحانات تسير بخطى ممتازة ولم توجد اىة شكاوي باى مستوى مؤكدا العزم على المضي قدما حتى يتحقق النجاح لطلابنا.

من جانبه أوضح الاستاذ بكرى حسن كوري رئيس اللجنة التسيرية أن الزيارة تأتى بهدف تقديم الدعم والوقوف مع أبنائنا الممتحنين ورفع الروح المعنوية لهم وهذا هو ديدن اهالى السمة أملا ان يجتازوا تلك المرحلة كما حيا بكرى الجهود الرسمية والشعبية لإدارة الازمة بالولاية والسودان ولاسيما وأن الامتحانات تشكل تحدياً كبيراً لحكومة السودان.