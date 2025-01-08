محمد أبو علي.. الحركة الجماهيرية للتعايش السلمي بشرق السودان تؤكد وقوفها خلف القوات المسلحة

أكدت الحركة الجماهيرية للتعايش السلمي بشرق السودان وقوفها خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة، مشيره إلى أن تحقيق الخدمات أمر مهم لكل مواطن.

واثنى رئيس الحركة محمد أبو علي خلال مخاطبته الإثنين مؤتمر قضايا الراهن بشرق السودان على دور القوات النظامية في التصدى لما تعرضت له البلاد من حرب كبيره تقودها دول تهدف لتدمير السودان.

وأبان ان الحركة نشأت منذ عدة اعوام لمحاربة القبلية وتحقيق الوحدة ورتق النسيج الإجتماعي كما عملت في مجال المصالحات القبلية بين المكونات المختلفة.

وطالب أبو علي بضرورة تمثيل مكونات شرق السودان في السلطة وتوفير كافة الخدمات على رأسها الصحة والتعليم وحلحلة مشاكل المياه والكهرباء، وأمن على ضرورة الإهتمام بالبنية التحتية والتعليم العام والعالي بما في ذلك التقني بجانب العمل على تطوير الصناعات والاستفادة من القيمة المضافة للموارد المرتبطة بالإقليم على رأسها الذهب لتقديم خدمات أفضل.

في سياق متصل قال القيادي بالحركة فقيري ان الحركة مطلبية في الأساس مشيرا الى أن الظرف الراهن يتطلب إيجاد معالحات لقضايا الشرق لمعالجة مشاكل الفقر والجهل والأمراض المستوطنة.