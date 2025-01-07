بعد فبركة فيديوهات له.. أحمد موسى يكشف مفاجآت

حذر الإعلامي أحمد موسى، من استخدام أعداء الوطن لأدوات الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «عاملين فيديوهات ليّا مُفبركة بالذكاء الاصطناعي، ومركبين جُمل وحاجات كأني قولتها».

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، «دي لجان إلكترونية تدار من تركيا وسوريا ولندن وأمريكا يحرضون ضد الوطن، ومش فارق معايا كل الشائعات التي تروج ضدي دي».

وأردف الإعلامي أحمد موسى: «مفيش وراهم حاجه يعملوها الأيام دي، وبيدوروا إزاي يخربوا البلد وينشروا الشائعات، ولكن أنا لا يعنيني سوى مصلحة الوطن

وتابع أحمد موسى: «مش هيعملوا الحاجات دي كلها بالشكل ده إلا إذا كان أحمد موسى واجعهم أوي وتاعبهم جدًا وعايزين يخلصوا منه».

صدى البلد