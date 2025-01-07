الحرس يهزم المريخ في الدوري الموريتاني الممتاز

حقق فريق الحرس فوزًا ثمينًا على المريخ بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الموريتاني الممتاز لكرة القدم، والتي أُقيمت على ملعب شيخا بيديا.

ودخل المريخ اللقاء وسط ظروف صعبة، حيث عانى من غيابات عديدة وإصابات بين لاعبيه الأساسيين، ما أثر على أدائه في المباراة. وتعد هذه الخسارة هي الثالثة له هذا في الدوري ، بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام إنتر نواكشوط، وقبلها أمام الهلال في الجولة الرابعة.

من جانبه، واصل الحرس، متذيل الترتيب، صحوته بفوزه الثاني على التوالي، بعد انتصاره في الجولة السابقة على تولدي بنتيجة 2-0. ورفع الحرس بهذا الفوز رصيده إلى 7 نقاط، مما يعزز آماله في الهروب من قاع الترتيب، اما المريخ، فقد تجمد رصيده عند 18 نقطة.

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