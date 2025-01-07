34 قتيلاً في ولاية النيل الأبيض.. بكمين للدعم السريع

بعد عشرين شهرا من الحرب الدامية في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، تتفاقم أزمة المدنيين في العديد من الولايات، وسط استمرار الصراع الذي أودى بحياة الآلاف.

ففي ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد، أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الثلاثاء بأن أربعة وثلاثين شخصاً من قرية (أم القرى) قتلوا مساء أمس بنيران قوات الدعم السريع في منطقة الشُرّاك Ashoraak بمحلية الجبلين.

“استنجد بأهله”

كما أوضح أن أحد المواطنين بمنطقة أم القرى استنجد بأهله عندما تعرض لاعتداء من قبل مجموعات للدعم السريع في المنطقة وعند وصول أفراد قريته للمكان تفاجأوا بكمين من سيارات قتالية على متنها جنود الدعم السريع الذين فتحوا النار على المواطنين.

كذلك كشفت مصادر محلية أن الدعم السريع أسر أربعة من مواطني أم القرى في وقت لايزال مصير خمسة عشر آخرين مجهولاً بعد ساعات من الحادثة.

ويشهد السودان منذ 15 نيسان/ابريل 2023 حربا دامية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.

كما سجل قرابة عشرة ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

هذا ودمر الصراع إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.

العربية نت