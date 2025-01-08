بتشريف والي الولاية إدارة مرور ولاية القضارف تنظم احتفالا بعيد الاستقلال وأعياد الشرطة السودانية والعربية

نظمت شرطة مرور ولاية القضارف إحتفالا بمناسبة عيد الإستقلال ال (69) وأعياد الشرطة السودانية والعربية برعاية اللواء شرطة عصام الدين محجوب مدير شرطة الولاية وإشراف العقيد شرطة عبدالغفار حسين مدير ادارة المرور بالولاية بحضور وتشريف الفريق ركن محمد أحمد حسن والى ولاية القضارف المكلف وممثلي الوزارات الحكومية ولجنة أمن الولاية والقيادات الشرطية والادارات الأهلية وممثلي المجتمع المدنى.

والي ولاية القضارف هنأ الحضور بالذكرى ال69 لعيد إلاستقلال والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد مليشيا التمرد الغاشمة مشيرا إلى أهمية الإحتفال الذي يمثل رمزا لتاريخ السودان المجيد مؤكدا علي دور الشرطة السودانية في بناء الوطن وتعزيز سيادة القانون مضيفا أن يوم الشرطة العربية يعكس روح التعاون بين الدول العربية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الاقليمي.

مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة عصام الدين محجوب تقدم بالتهنئة لكل قوات الشرطة مثمنا الأدوار التي ظلت تقدمها الشرطة السودانية في كل المحاور مساندة للقوات المسلحة ودعا لتفويت الفرصة للمتربصين بأمنن الوطن مشيدا بأداء شرطة المرور في تحقيق السلامة المرورية مبينا بأنهم يقومون بواجباتهم بكل تجرد ونكران ذات في ظروف استثنائية خاصة وأن ولاية القضارف شهدت دخول أعدادا كبيرة من المركبات الوافدة عملت شرطة المرور على تأمين وتنظيم حركتها رئيس اللجنة المنظمة للإحتفال عقيد شرطة عبد الغفار حسين أشار إلى أن الاحتفال بالعيد ال69 لعيد الإستقلال المجيد يمثل رمز الامة السودانية مؤكدا حرص إدارته لتجويد الخدمات المرورية تحقيقا للسلامة المرورية وحفظا للأرواح والممتلكات

جدير ذكره أنه تم توزيع اعلام السودان ومطبقات توعوية استهدفت السائقين والمواطنين تدعو لأهمية الإلتزام بقواعد حركة السير والمرور كما تم تكريم عدد من الشخصيات الذين كان لهم دور بارز في رفع علم الاستقلال بجانب تكريم أسرة شاعر نشيد الإستقلال عبدالواحد عبدالله وعدد من أصدقاء شرطة المرور بالولاية .

سونا