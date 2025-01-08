مرشح رئاسي سابق: السودان يرفض تسييس المساعدات الانسانية واستخدامها ذريعة للتدخل الاجنبي

أكد المرشح الرئاسي السابق والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، حاتم السر ، الترحيب بالمساعدات الانسانية للشعب السوداني، لمنع تدهور الوضع الإنساني بسبب حرب المليشيا المتمردة.

وشدد السر، خلال تغريدة في منصة «X» ، أن السودان يرفض جملة وتفصيلا تسييس المساعدات الانسانية ولن يقبل باستخدام الوضع الانساني ذريعة للتدخل في شؤونه الداخلية.

وأردف:”نعم للتعاون الانساني، ولا لانتهاك السيادة الوطنية وتهديد وحدة البلاد”.

وكان مجلس الامن الدولي قد عقد امس الاثنين، جلسة مفتوحة لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث ركزت المناقشات على التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والوضع الإنساني في المناطق المتضررة من النزاع.