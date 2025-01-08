وزير الداخلية ما تعاني منه مدينة بورتسودان وضع مؤقت

قال وزير الداخليه المكلف خليل باشا سايرين أن ما تعاني منه مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمرمن زحمة مرورية هو أمر مؤقت نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد من تمرد مليشيا الدعم السريع حيث أصبح ممارسة الحكومة الاتحادية لعملها من بورتسودان.

وقال خلال التنوير الأسبوعي العاشر لوزارة الثقافة والإعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء، بقاعة جهاز المخابرات العامة الثلاثاء، أن قوانين استيراد االعربات أوضحت كل التفاصيل وان استيرادها يسهم في تسهيل تمليك العربات للمواطنين حيث نهبت مليشيا الدعم السريع اغلب عربات المواطنين وتم إخراجها من السودان.