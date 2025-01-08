الأعيسر: يجدد حرص الحكومة تمليك الرأي العام الحقائق كاملة

أكد وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد علي الإعيسر، التزام الحكومة بتقديم الحقائق كاملة للرأي العام.

وأوضح خلال حديثه في التنوير الأسبوعي العاشر الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام عبر وكالة السودان للأنباء، بقاعة جهاز المخابرات العامة في بورتسودان، أن الوزارة تتبع نهجًا يهدف إلى تعزيز التواصل بين الشعب والمسؤولين من خلال شعار: *”من حق الشعب أن يعلم، وللإعلام أن يسأل، وعلى المسؤول أن يجيب.”*

وتحدث الوزير عن قرار مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2024، المتعلق بمراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات، إضافة إلى قضايا اقتصادية أخرى. وأكد أهمية استمرار توعية الشعب السوداني وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، مشددًا على أن هذا النهج يمثل ضرورة حيوية في تاريخ السودان.

وأشار إلى وجود جهات تسعى للتشويش على إنجازات الحكومة خلال الفترة الحالية، مبرزًا الجهود الكبيرة التي بذلها الوزراء في معالجة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

سونا