صورة.. إساءة للزمالك أم تقليد البليهي؟ إمام يثير الجدل بالبالون والدهس

احتفل إمام عاشور نجم الأهلي المصري، بهدفه في شباك سموحة، على طريقة السعودي علي البليهي.وأحرز عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51، بعد تمريرة بينية من حسين الشحات، تسلمها وراوغ الحارس محمد أشرف وأودع الكرة المرمى.

ونفخ عاشور بالونة بيضاء على طريقة البليهي، لكنه لم يكتف بذلك، بل دهسها بقدمه، في مشهد نال تفاعلا من جماهير الأهلي.واشتهر البليهي، نجم الهلال السعودي باحتفال البالون، الذي كرره أكثر من مرة مع المنتخب السعودي و”الزعيم”.

وأثار تصرف عاشور، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ فسر البعض دهس البالون أبيض اللون، على أنه تعمد إساءة من اللاعب لناديه الأسبق الزمالك.

وسجل إمام عاشور هذا الموسم هدفين وصنع 3 أهداف كما أحرز أول أهدافه بالدوري هذا الموسم.

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