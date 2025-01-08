“طول عمري نجمة” .. نانسي عجرم تكشف عن مفاجأة خاصة

أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريبًا، مهداه لروح الملحن الراحل محمد رحيم، الذي تعاونت معه قبل رحيله بفترة وجيزة.

وفي تصريحات صحافية على هامش حفلها الأخير في الرياض، أكدت نانسي أن الأغنية هي آخر عمل مشترك جمعها بالملحن الراحل، قائلة: “الأغنية التي سأطلقها قريبًا هي آخر أغنية أخذتها من محمد رحيم، الله يرحمه”. وأوضحت أنها ستطرح الأغنية قبل إصدار ألبومها الجديد.

كما كشفت نانسي عن نيتها تقديم الأغنية بطريقة مميزة ومختلفة، من خلال دمج صور تجمعها بالراحل محمد رحيم مع اسم الأغنية “طول عمري نجمة”، في لفتة تكريمية تعكس محبتها وامتنانها له.

وخلال حفلها بالرياض، أبهرت نانسي الجمهور بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستانًا أسود مرصعًا بأحجار الراين البراقة التي أضفت لمسة من الفخامة، ويُقدّر سعر الفستان بـ870 دولارًا.

وكانت نانسي عجرم قد أحيت حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن حفلات “موسم الرياض”، على مسرح أبو بكر سالم في حفل غنائي جمع بينها وبين النجم رامي صبري، وقدّمت مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل حماسي للجمهور. وقد شهد الحفل الكثير من المواقف العفوية والحوارات الطريفة بين نانسي والجمهور، وهو ما جعل الحفل تريند على السوشيال ميديا.

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