شاهد بالفيديو.. قصة نازحة سودانية دخلت أحد المنازل لأداء الصلاة واكتشفت بالصدفة أن زوجها متزوج من صاحبة المنزل وطفله الصغير كشف لها الحقائق

كشفت الناشطة السودانية الشهيرة, كوثر عبد الله, خلال بث مباشر لها عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيها قصة حدثت لإحدى السيدات.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد أكدت الناشطة الملقبة بماما كوكي, أنها تلقت القصة من صاحبتها المصدومة.

وذكرت الناشطة في سردها أن السيدة نزحت من ديارها بالخرطوم, بسبب الحرب رفقة زوجها, وأختاروا النزوح بإحدى الولايات.

وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن السيدة دخلت أحد المنازل بإحدى القرى المجاورة للمدينة التي نزحت إليها.

وواصلت الناشطة حديثها, السيدة تفاجأت بعد دخولها المنزل الذي يبعد من مكان سكنهم, لأداء الصلاة, بصورة زوجها معلقة في الغرفة التي كانت تصلي فيها.

وتابعت, أصيبت المرأة بالصدمة وسألت أحد الأطفال بالمنزل عن صاحب الصورة ليؤكد لها أنه والده, لتتفاجأ السيدة وتصاب بالصدمة.

وختمت ماما كوكي, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, المرأة وبعد موجهتها لزوجها اعترف لها وذكر لها أن الشرع حلل له الزواج من أربعة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين