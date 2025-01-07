رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يشهد احتفالات المرأة بأعياد الاستقلال

شهد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، بأمدرمان احتفالات المرأة بأعياد الاستقلال و التي نظمتها قطاعات المرأة بالمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم. وذلك بمناسبة الذكرى ال ٦٩ للاستقلال. بحضور عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا، و والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمدحمزة، وقادة القوات النظامية.

وأشاد الفريق أول الركن البرهان لدى مخاطبته الاحتفال، بدور المرأة السودانية في معركة الكرامة، واصفاً إياها بأنها عماد المجتمع وصانعة الرجال.

مؤكداً أن المرأة السودانية تتميز بصفات إستثنائية، وتتحمل العبء الأكبر من الحروب، مشيراً إلى أن صمودها ودعمها كان لهما الدور الأبرز في مواجهة التحديات وإفشال المخططات ضد السودان.

وأعلن سيادته عن تعديلات قادمة في الوثيقة الدستورية، تشمل تخصيص نسب محددة للنساء في كافة مستويات الحكم والإدارة، ووجه وسائل الإعلام بتسليط الضوء على إسهامات المرأة في مختلف المجالات، متعهداً بتطوير المبادرات التي تسهم في تمكينها.