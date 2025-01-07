أمريكا تفرض عقوبات شاملة على حميدتي وشركاته بالإمارات

أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو ومجموعة من الشركات العاملة في الامارات العربية المتحدة التابعة له ومديرها التنفيذي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء في بيان ان الادارة الامريكية اعلنت فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”.

واشار البيان التفصيلي لوزارة الخزانة الامريكية الى انه ومنذ ما يقرب من العامين، انخرطت قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي في صراع مسلح وحشي مع القوات المسلحة السودانية للسيطرة على السودان، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 12 مليون سوداني، وإحداث مجاعة واسعة النطاق.

واعلن البيان انه بالإضافة إلى ذلك، فقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبع شركات وشخص واحد مرتبطين بقوات الدعم السريع.

وقال البيان”إن قدرة قوات الدعم السريع على الحصول على المعدات العسكرية وتوليد التمويل لا تزال تغذي الصراع في السودان وان شركة كابيتال تاب القابضة، Capital Tap Holding L.L.C والتي مقرها في الإمارات العربية المتحدة، قدمت أموال وأسلحة لقوات الدعم السريع.

وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو: “تواصل الولايات المتحدة دعوتها لإنهاء هذا الصراع الذي يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر”.

و اضاف “تظل وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل أداة متاحة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان للشعب السوداني”.

و قال البيان اليوم، قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في منطقة دارفور بالسودان أثناء الحرب.

سبق للوزير بلينكن أن قرر أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تورطوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفي جرائم التطهير العرقي.

تحت قيادة حميدتي، انخرطت قوات الدعم السريع في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع وإعدام المدنيين العزل و الجنود غير المسلحين.