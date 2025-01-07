شاهد بالفيديو.. (زوجتي قالت لي انت راجلي ويعملوا فيني كدة؟).. بحرقة وبكاء مواطن سوداني يحكي قصة اغتصاب أفراد من الدعم السريع لزوجته تحت تهديد السلاح في حضوره

أجرت قناة البلد الفضائية مقابلات مع عدد من المواطنين بحي “شمبات”, بمدينة بحري, بعد أن قام الجيش بتحريرها.

وبحسب رصد ومتابعة مخرر موقع النيلين, فقد التقت مذيعة القناة ملاذ ناجي, بأحد المواطنين الذين عانوا من انتهاكات مليشيا الدعم السريع.

حيث سرد الرجل قصته الحزينة, مؤكداً أن أفراد من الدعم السريع, قاموا باقتحام المنزل الذي يحرسه بحي شمبات, بعد عيد الأضحى الماضي.

وتحدث الرجل, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, بحرقة والدموع تنزل من عينيه, مؤكداً أن أفراد المليشيا قاموا باغتصاب زوجته بعد أن وضعوا السلاح على رأسه.

وكشف المواطن عن حزنه الشديد من ردة فعل زوجته التي خاطبته بعد الأفعال الشنيعة لأفراد الدعم السريع تجاهها: (زوجتي قالت لي انت راجلي ويعملوا فيني كدة؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين