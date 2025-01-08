الخارجية السودانية تنفي مزاعم تتعلق بالأوضاع الإنسانية

جددت وزارة الخارجية السودانية استنكارها لمحاولات استخدام ادعاءات غير دقيقة تتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان كأداة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وأكدت الوزارة فى بيان لها الثلاثاء أن تلك المزاعم تهدف إلى النيل من سيادة السودان وزعزعة استقراره وتهيئة بيئة ملائمة للتدخلات الأجنبية وتحويل الشعب السوداني إلى شعب من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون كليًا على المساعدات الإنسانية.

وخلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن التي عُقدت الإثنين.. قدّم وفد السودان ملاحظاته الجوهرية حول تقرير منظومة التقييم المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) الأخير.. واشار إلى أنه لا يعكس توصيفًا موضوعيًا ودقيقًا لواقع الأمن الغذائي في السودان.. حيث استند التقرير إلى بيانات غير دقيقة لغياب المسوحات الميدانية منذ عام 2022.. كما أن التقرير تجاهل المؤشرات العلمية الموثوقة ولم يلتزم بالتوافق الذي تم مع الخبراء الوطنيين.. فضلاً عن تسريبه لوسائل الإعلام قبل عرضه رسمياً على حكومة السودان.

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