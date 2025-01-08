وزير الصحة الاتحادي: ترتيبات لبداية توزيع أكثر من 16 مليون ناموسية خلال شهر أبريل

انعقد اليوم بمكتب وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، بالحجر الصحي ببورتسودان، اجتماع مع وحدة الدعم العالمي للملاريا بوزارة الصحة، والذي ضم مدير إدارة الوحدة الدعم العالمي د. إيمان عوض وعدداً من قيادات الوزارة.

وقال وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش الترتيبات وشرح أولويات حملة توزيع الناموسيات لأكثر من 16 مليون ناموسية، ومناقشة اتفاقية الوزارة مع منظمة اليونيسيف، بالإضافة للتحديات التي تواجه وحدة الدعم العالمي، شاكراً الوحدة على مجهوداتها التي تمت في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وكتابة المقترح الخاص بمنحة الإيدز والدرن والملاريا مما ساهم في التزام المانحين، داعياً لمزيد من التنسيق مع إدارة الملاريا.

وأكد الوزير أن الفريق الفني للوزارة نجح خلال فترة الحرب وباقتدار في كتابة مقترح المنحة وإجازتها من الدعم العالمي بجنيف لجهة أنه من أفضل المقترحات التي كتبت، متقدماً بالشكر للفريق السوداني وللدعم العالمي على الموافقة على المنحة ولكل الخبراء.