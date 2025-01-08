النباتيون أكثر عرضة للاكتئاب بسبب الحليب النباتي

أظهرت دراسة جديدة أن النباتيين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، حيث ارتبط استهلاك الحليب النباتي بزيادة خطر الاكتئاب.

في المقابل، وجد أن الأشخاص الذين يتناولون الحليب قليل الدسم أقل عرضة للقلق والاكتئاب.

وتم تحليل بيانات أكثر من 350 ألف شخص مسجلين في دراسة “بيو بانك” البريطانية على مدى أكثر من عقد.

وبعد مراعاة عوامل مثل العمر، الصحة، والدخل، توصل الباحثون إلى أن شرب الحليب قليل الدسم يقلل خطر الاكتئاب بنسبة 12%، والقلق بنسبة 10%.

كما توصلوا إلى أن الحليب منزوع الدسم لم يظهر فوائد مماثلة، وأن استهلاك الحليب النباتي، مثل حليب الصويا أو اللوز، ارتبط بزيادة خطر الاكتئاب بنسبة 14%.

دور العناصر الغذائية

وأشار الباحثون من جامعة “ساوثرن ميديكال” إلى أن الحليب يُعد مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، مثل الكالسيوم: يساعد في تنشيط مسارات إنتاج السيروتونين، المادة الكيميائية المسؤولة عن تحسين المزاج.

والدهون المشبعة، الموجودة بكميات أكبر في الحليب كامل الدسم، قد تؤثر سلبًا على إشارات الدوبامين وتسبب الالتهاب. كما أن الدهون غير المشبعة، الأكثر في الحليب منزوع الدسم، تُعتبر مفيدة لنظام الدوبامين في الدماغ، مما يعزز الصحة العقلية.

نتائج الدراسة

أكدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، أن الحليب منزوع الدسم قد يكون له تأثير وقائي ضد القلق والاكتئاب بسبب توازن الدهون الصحية فيه.

وجاء في الدراسة: “قد يوفر ملف الأحماض الدهنية في الحليب منزوع الدسم حماية أفضل للدماغ مقارنة بالحليب كامل الدسم”.

وأشارت النتائج إلى أن استهلاك الحليب منزوع الدسم قد يفتح آفاقًا جديدة للتدخلات الغذائية لتحسين الصحة العقلية.

العين الاخبارية