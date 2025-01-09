إدارة الجوازات بالجزيرة تدشن تسليم 2480 جواز لطالبي الخدمة بالمناقل

مدير شرطة ولاية الجزيرة هنأ فريق العمل بمكتب الجوازات على مجهوداتهم المقدرة والملموسة في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة مضيفاً بأن تقديم خدمة شرطية متكاملة ومتميزة هو أقل ما يستحقه مواطنو الولاية كما تقدم بالشكر للإدارة العامة للجوازات على إستجابتها السريعة وإعطاء الأولوية لولاية الجزيرة وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة كما أوصى منسوبي الجوازات وبقية الإدارات الخدمية بالتحلي بأخلاقيات المهنة وتسهيل إجراءات طالبي الخدمة.