سياسية
إدارة الجوازات بالجزيرة تدشن تسليم 2480 جواز لطالبي الخدمة بالمناقل
دشن اللواء شرطة / عبدالإله علي أحمد مدير شرطة ولاية الجزيرة عمليات تسليم 2480 جوازاً الكترونياً لأصحابها بمكتب جوازات المناقل بحضور مدراء الدوائر والإدارات.
المقدم شرطة / حسن محمد الطبجي مدير جوازات ولاية الجزيرة أكد إنسياب العمل بإدارته بنسبة 100٪ وكشف عن سعي إدارته لتوفير نافذة متنقلة للمرضى وذوي الهمم.
مدير شرطة ولاية الجزيرة هنأ فريق العمل بمكتب الجوازات على مجهوداتهم المقدرة والملموسة في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة مضيفاً بأن تقديم خدمة شرطية متكاملة ومتميزة هو أقل ما يستحقه مواطنو الولاية كما تقدم بالشكر للإدارة العامة للجوازات على إستجابتها السريعة وإعطاء الأولوية لولاية الجزيرة وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة كما أوصى منسوبي الجوازات وبقية الإدارات الخدمية بالتحلي بأخلاقيات المهنة وتسهيل إجراءات طالبي الخدمة.
متابعات المكتب الصحفي للشرطة رصدت تفاعلاً إيجابياً بين المواطنين على الخدمة المقدمة بإدارة الجوازات وما لمسوه من إهتمام وحرص العاملين في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.
المكتب الصحفي للشرطة