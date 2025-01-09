المدير العام لقوات الشرطة يتفقد سير إمتحانات الشهادة السودانية

تفقد الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة، الاربعاء، مراكز إمتحانات الشهادة السودانية بمدرسة بورتسودان الحكومية النموزجية بنات بحضور الفريق شرطة (حقوقى) د/إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن مدير عام قوات الشرطة أوضح أن الزيارة جاءت بغرص الوقوف على عمليات التأمين لمراكز الإمتحانات والإطمئنان على سيرها وفق الخطة الموضوعة من اللجنة العليا مشيدا بجهود المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وجميع الجهات التى شاركت فى قيام وإستمرار الامتحانات بجميع المراكز داخل وخارج البلاد وطمأن جميع الأسر الكريمة بأن عمليات التأمين مستمرة حتى موعد إعلان النتيجة.

المكتب الصحفي للشرطة