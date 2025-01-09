اللجنة الفنية لإعادة صياغة إستراتيجية السلامة المرورية تباشر إجتماعاتها برئاسة مرور البحر الأحمر

إنعقد الإجتماع الأول للجنة الفنية لإعادة صياغة إستراتيجية السلامة المرورية الرابعة (2025-2029) برئاسة اللواء شرطة/ الفاضل يوسف محمد مدير الإدارة العامة للتخطيط برئاسة قوات الشرطة وذلك بقاعة إجتماعات مرور ولاية البحر الأحمر بحضور ممثلين لأعضاء مجلس تنسيق السلامة المرورية من الوزارات والهيئات والاتحادات وشركات التأمين وهدف الإجتماع لمراجعة الإستراتيجية لتواكب التطورات والمتغيرات الأمنية والاقتصادية

وخلص الاجتماع إلى تمليك الأعضاء نسخة من الإستراتيجية للإطلاع وإبداء الرأي مع التركيز على وضع المواطن كهدف أساسي في تحقيق السلامة المرورية بتكثيف برامج التوعية بهدف تغيير السلوك مع الإهتمام بالإلمام بقواعد الطريق وسلامة المركبة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع أمن على إستصحاب آثار التدمير والتخريب الممنهج الذي شهده السودان في كافة قطاعاته المختلفة من أجل خلق بيئة مرورية آمنة مع التركيز على دور التقنية الحديثة والإتصالات في عملية الرقابة علي السرعات عبر الأنظمة المختلفة ويجدر ذكره أن الإجتماع يأتى من منطلق القرار الوزاري رقم (317) لسنة 2024 القاضي بتشكيل اللجنة الفنية لإعادة صياغة الاستراتيجية .

المكتب الصحفي للشرطة