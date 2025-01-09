مدير شرطة شمال كردفان يتفقد امتحانات جامعة الرباط الوطني

تفقد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله أمس امتحانات جامعة الرباط الوطني المنعقدة بمدينة الابيض بقاعة مستشفى الضمان لطلاب كلية العلوم الاقتصادية والادارية والمالية والتى بدأت فى الخامس من يناير ٢٠٢٥م وتستمر حتى السادس عشر منه .

وقدم المنسق المقيم لبرامج امتحانات جامعة الرباط الوطني بولاية شمال كردفان والمدير الاداري لمستشفى الضمان اللواء شرطة معاش حقوقى ماجد محمد خير الله سامى قدم شرحا متكاملا عن بداية سير الامتحانات .

وأعرب عن سعادته بتفقد مدير شرطة ولاية شمال كردفان لامتحانات جامعة الرباط الوطني بمدينة الابيض ووقوفه على احوال سير عملية الامتحانات.