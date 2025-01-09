مشروع الجزيرة يدشن قافلة الدعم والسند لنازحي ولاية الجزيرة بكسلا

دشّن المهندس إبراهيم مصطفى علي، محافظ مشروع الجزيرة، قافلة دعم نازحي ولاية الجزيرة بولاية كسلا، بمشاركة الأستاذ مرتضى البيلي، الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة، والمهندس فضل المولى أبوسالف، وزير التنمية العمرانية، والأستاذ إدريس علي محمد، مفوض العون الإنساني بولاية كسلا.

وأوضح محافظ مشروع الجزيرة أن القافلة تستهدف مراكز الإيواء، أصحاب الحالات الخاصة، جرحى العمليات، أسر الشهداء، ونازحي مشروع الجزيرة من العاملين والمزارعين. كما عبّر عن شكره وتقديره للجهات التي ساهمت في تجهيز القافلة، والتي تضمنت مواد عينية ودوائية وملابس وأغطية ومفروشات أرضية.

من جانبه، أكد الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة أن مشروع الجزيرة يُعدّ سلة غذاء للسودان والعالم العربي والجوار الأفريقي. فيما أشاد مفوض العون الإنساني بولاية كسلا باهتمام مشروع الجزيرة بتسيير القافلة لدعم النازحين، مستعرضًا الجهود المبذولة لإيوائهم وتقديم الخدمات لهم.

كما تم توزيع الدفعة الثانية من قافلة الدعم والسند للنازحين في محليتي حلفا وخشم القربة.