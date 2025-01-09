عثمان حسين يستقبل وفد اتحاد كرة القدم ويؤكد دعم الدولة للممتاز ويوجه الوزراء بتقديم التسهيلات اللازمة

استقبل رئيس الوزراء السوداني المكلف الأستاذ عثمان حسين عثمان بمكتبه ببورتسودان أمس، الثلاثاء 7 يناير 2025م، وفد الاتّحاد السوداني لكرة القدم برئاسة الدكتور معتصم جعفر سر الختم والنائب الأول لرئيس الاتّحاد الدكتور أسامة عطا المنان حسن ومستشار الاتّحاد المهندس نصر الدين حميدتي ونائب رئيس لجنة أوضاع اللاعبين مولانا محمد سليمان ومقرر لجنة الاستئنافات المستشار الزين الدخيري.

رئيس الوزراء عثمان حسين رحّب بوفد الاتّحاد السوداني، وأشاد بتأهل منتخب السودان (صقور الجديان) لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحترفين (كان) والمحليين (شان) 2025م وتصدره لمجموعته في تصفيات كأس العالم 2026م.

وقال إن ذلك يعتبر إنجازا كبيرا في ظل الظروف التي يعيشها السودان، وأكد أن أبطال المنتخب أفرحوا السودانيين رغم المعاناة، ورسموا على وجوههم البسمة بالتأهل والمستوى الذي قدموه، موضحاً دعم الدولة لقرار الاتّحاد السوداني بعودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري الممتاز، ووجه الوزراء المعنيين بتقديم كافة التسهيلات والدعم لقيام الدوري، لأنّ في ذلك العديد من الرسائل، وأن السودان رغم المؤامرات قادرٌ توصيل رسائله للعالم.