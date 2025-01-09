المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية يهنيء مصطفى تمبور بمناسبة تكليفه والياً لوسط دارفور

تقدم المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بإقليم دارفور بابكر حمدين بالتهنئة للقائد مصطفى تمبور بمناسبة نيله ثقة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وتكليفه والياً لولاية وسط دارفور وقال إن هذا التكليف حتما سيجد الترحيب من أهل الولاية بصورة خاصة والسودان بصورة عامة لقد عملتم بجهد في معركة الكرامة، وأنه لتكليف صادف أهله ويعكس ثقة مجلس السيادة في كفاءتكم ومقدراتكم وتعظيمها لمجاهداتكم، متمنياً لشخصه الكريم التوفيق والسداد لخدمة الوطن وأن يعينه الله على حمل الأمانة والمسؤولية في ظل تحديات أكبر مؤامرة تمر بها بلادنا جراء تمرد مليشيا الدعم السريع وأعوانها المحليين والدوليين الذين أرادوا تدمير السودان ونهب ممتلكاته وتعطيل مصالح أهله وتجريف القيم والاخلاق.

وقال حمدين يجيء هذا التكليف في وقت تحتاج فيه ولاية وسط دارفور لعناصر صلبة وقوية قادرة على مواجهة التحديات والعمل على إستنهاض همم المجتمع وتوجيه قدراته وتوظيف طاقاته نحو معركة الكرامة لإستعادة الولاية وتحريرها من دنس المليشيا والعمل على تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان وصولا للإستقرار والسلام والتنمية.