الحملة الشعبية لإدانة مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية ترحب بالعقوبات الأمريكية على قائد التمرد

رحبت الحملة الشعبية لإدانة مليشيات الدعم السريع منظمة إرهابية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على المجرم محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في خطوة تُعد انتصارًا مبدئيًا لضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبتها هذه المليشيات بحق الشعب السوداني.

وأكد المستشار مجدي أحمد المصطفى، رئيس الحملة، في إفادة صحفية أن هذه العقوبات تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الكفاح من أجل العدالة، لكنها مجرد بداية في مواجهة التحدي الحقيقي: تحميل مليشيات الدعم السريع ومن تواطأ معها كامل المسؤولية عن الجرائم المروعة التي ارتكبوها.

وأضاف المصطفى: “اليوم، يجد المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، نفسه أمام إختبار حقيقي للانتصار لقيم العدالة الدولية وإرادة الشعوب المقهورة ، مبينا إن السودانيين الذين عانوا من ويلات الإرهاب والانتهاكات لن يقبلوا بأقل من إدانة كاملة لهذه المليشيات وتقديم قادتها وشركائها للمحاكمات العادلة”.

وأشار إلى أن الحملة ستواصل جهودها لجمع المطالبات الشعبية السودانية والدفع بها أمام المحافل الدولية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لأن يتحمل العالم مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه المأساة السودانية.