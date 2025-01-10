لم يتغيب طالب .. صحة الخرطوم: علاج (٨) الاف طالبا وطالبة دون مضاعفات منذ انطلاق امتحانات الشهادة

أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم على أن جميع الحالات من الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة بمراكز الامتحانات بولاية الخرطوم تم علاجهم دون مضاعفات ولم يتغيب طالب منهم عن الامتحانات.

فيما بلغ عدد الطلاب الذين تم علاجهم (٨) الاف طالبا وطالبة منذ انطلاق الامتحانات في الثامن والعشرين من ديسمبر٢٠٢٤ واخضعوا للعلاج وجلسوا للامتحان دون تخلف عن الجلسات.

وكشف التقرير الاسبوعي لإدارة الإسعاف بالإدارة العامة للطب العلاجي الذي تم عرضه اليوم أمام لجنة الطواريء الصحية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن علاج (٣٨) طالبا وطالبة وعدد من الأساتذة والكوادر الأخرى بالمراكز المختلفة، وبين التقرير الاسبوعي الذي استعرضه مدير الإسعاف المركزي دكتور محمد فيصل حول الاستجابة السريعة والتغطية الصحية للامتحانات أن الأعراض الأكثر شيوعا خلال العمليات العلاجية تمثلت في هبوط الدورة الدموية، الصداع، الأزمة، الملاريا والانهيار العصبي.