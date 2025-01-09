وصول فريق طبي من الهند.. الإعلان عن تدشين مبادرة توطين العلاج في السودان

أعلن الدكتور جلال الدين حامد سفير شركات كافيري الهندية في إفريقيا و الدول العربية عن تدشين مبادرة توطين العلاج في السودان.

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي الذي عقده مساء بدار الشرطة ببورتسودان مشيرا لزيارة مجموعة شركات كافيرى الهندية لبورتسودان.

قال انه انفاذا لمبادرته لتوطين العلاج بالسودان وصل فريق طبي من الهند برئاسة نائب مدير عام مستشفيات كافيري.

يضم عددا من الاختصاصيين يمثلون مجموعة مستشفيات كافيري الهندية والتي تعمل في عدة دول عربية وافريقية مضيفاً أن هناك اختصاصي للاورام استبق الطاقم الطبي وأجرى فعلياً 90 مقابلة مجانية لمرضى مصابين بالأورام منوهاً إلى أن الفريق الذي وصل بورتسودان يضم اختصاصيين في مجال العظام والباطنية القلب والكلى والمخ والأعصاب.