وزير الثقافة والإعلام يلتقي رئيس الاتّحاد السوداني لكرة القدم

التقى وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر بمكتبه ببورتسودان برئيس الاتّحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم يرافقه نائبه الأول أسامة عطا المنان حسن ومستشاره نصر الدين حميدتي وعضو مجلس الإدارة محمد سليمان وعضو لجنة الاستئنافات الزين الدخيري. الثلاثاء 7 يناير .

وزير الثقافة والإعلام، قدّم التهنئة بتأهُّل صقور الجديان لنهائيات أمم أفريقيا للمحترفين وأمم أفريقيا للمحليين وتصدره لمجموعته في تصفيات كأس العالم، وأكد على الدور المهم الذي تقوم به الرياضة وكرة القدم في قضايا الوطن، وأشار إلى أن عودة عجلة الدوري الممتاز تأكيد كبير على حقيقة الأوضاع في السودان، وإن مشاركة 25 نادياً فيها من مختلف ولايات السودان رسالة لها أكثر من معنى ومدلول في هذا الظرف العصيب من تاريخ السودان.

وأكد وزير الثقافة والإعلام، جاهزية التلفزيون لنقل مباريات الممتاز رغم الدمار والتخريب الذي لحق به بسبب الحرب، وقال: نقل الدوري الممتاز هَمٌّ وطنيٌّ ورسالةٌ في بريد التلفزيون للعالم الخارجي، ووجه مديره للقيام بكافة الترتيبات اللوجستية والهندسة، معلناً تعاونه التام مع الاتحاد لبث الدوري الممتاز.

رئيس الاتّحاد السوداني اطلع الوزير على ترتيبات المنتخبات للمرحلة القادمة وبرامجها الإعدادية للاستحقاقات الخارجية والتحضيرات لانطلاقة الدوري الممتاز في العاشر من يناير 2025م بأربع مجموعات الغرب والشرق والشمال ونهر النيل.