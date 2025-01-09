كوب حليب يومياً قد يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17%

كشف فريق من الباحثين في جامعة أكسفورد بإنجلترا أن تناول كوب كبير من الحليب يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20%.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Communications، إلى أن استهلاك 300 ملليغرام إضافية من الكالسيوم يوميًا، ما يعادل الكمية الموجودة في نصف لتر من الحليب، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17%. كما أوضح الباحثون أن مصادر الكالسيوم الأخرى، مثل حليب الصويا المدعم، توفر نفس الفوائد الوقائية.

وقالت الدكتورة كيرين بابير، المؤلفة الرئيسية للدراسة وأخصائية التغذية في جامعة أكسفورد: “تُقدّم هذه الدراسة أدلة قوية على أن منتجات الألبان يمكن أن تلعب دورًا في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، وذلك بفضل الكالسيوم الذي تحتوي عليه”.

وأضافت: “الكالسيوم يظهر تأثيرًا مماثلًا سواء كان مصدره الألبان أو مصادر أخرى، مما يؤكد دوره الأساسي في تقليل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان”.

وافترضت دراسات سابقة أن منتجات الألبان يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء، لكن الأدلة لم تكن حاسمة. لكن في الدراسة الأحدث، استخدمت الدكتورة كيرين بابير وزملاؤها بيانات غذائية عن أكثر من 540 ألف امرأة على مدار ما يقرب من 17 عاماً، لتحليل مدى تأثير 97 نوعاً من الأطعمة والمشروبات والعناصر الغذائية على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

صحيفة الخليج