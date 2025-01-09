شاهد بالفيديو.. بفدائية كبيرة.. سودانيون يضحون بحياتهم وينقذون مواطن من الغرق والجمهور يشيد ويتغزل: (تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني وأهل الحارة ما أهلي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب منقطع النظير بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع اجتهاد سودانيون, وتضحيتهم في سبيل انقاذ مواطن من الغرق.

وقام ثلاثة من الشباب بإنقاذ المواطن من الغرق بعد أن وجد نفسه في منتصف السيول الجارفة بإحدى المناطق.

https://www.facebook.com/reel/1100461001873238

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وصل أحدهم إلى المكان الذي يقف فيه الرجل بينما الأخرين ربط حبل وقاموا بجره.

جمهور مواقع التواصل تفاعل مع المقطع وأشاد كل المعلقين بتضحية الشباب, حيث جاءت معظم التعليقات (تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني وأهل الحارة ما أهلي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين