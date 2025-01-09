شاهد بالفيديو.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تستعد للمشاركة في مسلسل خليجي ضخم وتستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة مبهرة أمام “المرآة”

عادت الممثلة السودانية الحسناء ونجمة السوشيال ميديا المعروفة أمل المنير, لجذب انتباه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت النجمة الملقبة باسم “أمول”, في مقطع فيديو نال حظه من التداول.

الممثلة الحسناء ظهرت في المقطع وهي تستعرض جمالها وأناقتها أمام “المرآة” داخل منزلها وسط تعليقات غزل من المتابعين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكدت صفحات قامت بنشر المقطع أن أمول المنير تستعد للمشاركة في مسلسل خليجي, ضخم سيعرض في شهر رمضان المقبل.

الجدير بالذكر أن أمل المنير, كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, قبل أشهر قليلة من إندلاع الحرب في السودان, بين الجيش, وقوات الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين