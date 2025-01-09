بالفيديو.. شاهد تفاعل الجمهور العريض مع الراقصة الحسناء “هاجر” لحظة توجهها نحوهم في حفل طمبور حاشد وساخرون: (زي ميسي لمن يجيب قون ويجري المدرجات)

نشرت راقصة الطمبور الحسناء “هاجر”, مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حظي بتفاعل كبير.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “هاجر”, مشاركة في إحدى حفلات الطمبور بالولاية الشمالية.
https://www.facebook.com/reel/1988180791680172
وتوجهت الراقصة الحسناء, أثناء تقديمها وصلة رقص نحو الجمهور العريض الحاضر للحفل والذي تفاعل معها بطريقة هستيرية.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد سخر أحدهم من تفاعل الجمهور وكتب: (زي ميسي لمن يجيب قون ويجري المدرجات).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين