بعد أن قام بتحرير الحاج عبد الله وسابع دليب.. منطقة واحدة تفصل الجيش عن دخول مدينة ود مدني تعرف عليها!!

تمكن الجيش السوداني, من دخول عدد كبير من القرى بولاية الجزيرة وقام بتحريرها وتنظيفها من قوات الدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد واصل الجيش تمدده في الجزيرة بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب ما كتب الصحفي عبد الرؤوف طه علي, القريب من المتابع للعمليات التي قامت بها القوات المسلحة, فقد وصل الجيش لمنطقة سابع دليب, القريبة من مدينة ود مدني

وكانت القوات المسلحة قد قامت بفرض سيطرتها على قرية الحاج عبد الله, الواقعة جنوب ولاية الجزيرة, وتبعد نحو 203 كيلو من العاصمة الخرطوم.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من الصحفي عبد الرؤوف طه, فقد اقترب الجيش كثيراً من دخول مدني, حيث يفصله عن حاضرة ولاية الجزيرة قرى الشكابة فقط.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين