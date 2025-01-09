محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة بعد جدل الخمسة ملايين جنيه

بعد الجدل الواسع الذي أثارته مسابقة الخمسة ملايين جنيه التي أطلقها الفنان محمد رمضان، حيث أعلن عن عدم إجابة أي من متابعيه على سؤاله، رغم أن بعضهم كشفوا عن إجابتهم الصحيحة وتجاهله لهم، أعلن رمضان عن مسابقة جديدة يتحدى من خلالها جمهوره مرة أخرى. هذه المرة، خصص جائزة مالية قدرها مليون جنيه لمن يجيب بشكل صحيح على سؤاله المتعلق باسم أغنيته القادمة.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” منشورًا قال فيه: “مليون جنيه علشان السؤال ده أسهل بكتير، اكتب اسم أغنيتي القادمة؟! هختار 10 من اللي هيجاوبوا صح وهسلّمهم الفلوس بنفسي.”

وتعتبر هذه المسابقة خطوة جديدة من نوعها، حيث أعلن رمضان أنه سيسلّم الجوائز للفائزين بنفسه، مما يضيف طابعًا شخصيًا ومباشرًا على المسابقة.

وتأتي هذه المسابقة بعد الجدل الكبير الذي أثارته المسابقة السابقة التي طرحها رمضان، والتي كانت تتعلق بتوقع اسم أغنيته الجديدة مع جائزة مالية ضخمة تصل إلى خمسة ملايين جنيه، حيث خصص الجائزة لخمسة من متابعيه. لكن بعد إعلان رمضان عن اسم أغنيته “أنا البلد”، فوجئ العديد من متابعيه بتجاهله للإجابات الصحيحة التي وردت في التعليقات، حيث كتب خمسة من المتابعين الإجابة الصحيحة “أنا البلد”، إلا أن رمضان أعلن أنه لم يُجب أي من متابعيه على السؤال.

هذا التجاهل للإجابات الصحيحة أثار موجة من الاستنكار والغضب بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم من عدم الوفاء بالوعد وتجاهل الفائزين المحتملين.

وفي رد على غضب الجمهور، نشر رمضان منشورًا أكد فيه أنه لم يكن ينوي تجاهل الإجابات الصحيحة، موضحًا أن هناك معايير أخرى تم اتخاذها لتحديد الفائزين، لكن دون أن يوضح تلك المعايير بشكل واضح.

الامارات نيوز