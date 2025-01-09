رونالدو وميسي وصلاح.. كيف اتفق الثلاثي على عداوة رجل واحد؟

يقدم المصري محمد صلاح مستويات مبهرة منذ بداية موسم 2024-2025، ليقود فريقه ليفربول لاحتلال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

واستطاع صلاح تسجيل 21 هدفا وصناعة 17 أخرى لزملائه خلال مشاركته في 27 مباراة بمختلف البطولات حتى هذه اللحظة.

ورغم تألقه اللافت، لم يسلم صلاح من النيران الصديقة التي أطلقها أحد اللاعبين السابقين بالنادي الإنجليزي، وهو جيمي كاراجر.

وبدا كاراجر منزعجا بشدة من تصريحات صلاح المتكررة حول مستقبله، في ظل عدم تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو/حزيران المقبل، مشيرا إلى “أنانية” اللاعب المصري وعدم اهتمامه بمصلحة الفريق.

معركة الهوس

لم يكتف كاراجر بتعليق أو اثنين لانتقاد صلاح، لكنه ظل يتطرق لهذا الأمر كلما ظهر عبر شاشة “سكاي سبورتس” في الأسابيع الماضية، حتى فاض الكيل باللاعب المصري.

وأثار كاراجر غضب صلاح حينما أكد أن تعامل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مع مسألة عدم تجديد عقده بمثابة درس لصلاح وزميله الآخر ترينت أليكسندر أرنولد، ناصحا الثنائي بضرورة التعلم من زميلهما.

لكن صلاح أطلق نيران عكسية نحو كاراجر، وذلك بتعليق عبر حسابه بموقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، حيث وجه إليه رسالة جاء بها: “بدأت أشك أنك مهووس بي”.

ولم يقف المدافع الإنجليزي الأسبق مكتوف الأيدي، بل رد عليه على الفور بتغريدة أخرى، جاء فيها: “لطالما كنت مهووسا بك، وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل”، مع إرفاق رمز تعبيري ساخر، يشير به إلى احتمالية رحيل صلاح عن ملعب أنفيلد.

عدو رونالدو وميسي

لم يكن صلاح أول النجوم الغاضبين من انتقادات كاراجر وتحليلاته، بل سبقه الأسطورتان، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ففي نهاية عام 2023، أفصح كاراجر عن رسالة وصلته من الحساب الرسمي للأرجنتيني ليونيل ميسي على موقع “إنستجرام”، قال له فيها “أنت حمار”، وذلك ردا على تصريح للمحلل الإنجليزي أثار حفيظة البرغوث.

وجاء غضب ميسي بعدما انتقد كاراجر تعاقد باريس سان جيرمان مع أسطورة الأرجنتين في صيف 2021، مؤكدا أنها لم تكن “صفقة ذكية”، مما دفع اللاعب المخضرم لتوجيه رسالة خاصة لاذعة له.

قبل ذلك، كان كاراجر ضحية كريستيانو رونالدو على الهواء مباشرة في أغسطس/آب 2022، حينما مر الأخير بجانبه، وتعمد تجاهله دون مصافحته بملعب أولد ترافورد، فيما اتجه لإلقاء التحية على زميليه السابقين، جاري نيفيل وروي كين.

وظل ضيوف الفقرة التحليلية يسخرون من كاراجر بعد هذا الموقف المحرج، الذي أثار ضحك الأخير نفسه.

ولم يكن ذلك الموقف الأول من رونالدو تجاه كاراجر، بل شهد شهر أبريل/نيسان من نفس العام توجيه أسطورة مانشستر يونايتد رسالة له رفقة زميله السابق واين روني خلال ظهورهما عبر إحدى الشاشات.

وعلق صاحب الـ39 عاما على صورة للثنائي (روني وكارجر) معا داخل الاستوديو بعبارة “اثنان غيوران”، ردا على إصرارهما على انتقاد رونالدو باستمرار بعد عودته إلى اليونايتد في صيف 2021.

وكان كاراجر قد أكد أن هبوط مستوى هاري ماجواير سببه عودة رونالدو إلى النادي، مما أثر على معنويات القائد السابق للفريق، وهو رآه “الدون” تجنيا عليه، فضلا عن تصريحات أخرى سلبية وجهها ضده.

الغريب أن كاراجر اعترف ضمنيا في وقت لاحق بغيرته من مانشستر يونايتد عند تعاقده مع رونالدو في 2003، مؤكدا أن “ليفربول كان ينقصه لاعب بهذا الحجم” على مدار السنوات الماضية، مما قد يبرر سبب انتقاده الدائم لأسطورة الشياطين الحمر.

كورررة