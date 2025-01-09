القوات المسلحة تؤكد حرصها وتقيدها الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم تعميما صحفيا تناولت فيه مااوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو لأحد المتمردين جرى القبض عليه وقتله بواسطة أحد الجنود مؤكدة انه سلوك مستهجن يمثل تجاوزاً فرديا ترفضه أخلاقيات وقيم الدين والقانون وأعراف القوات المسلحة ومؤكدة ايضا حرصهم التام والصارم على التقيد بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك وأنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز حدود القانون من أفرادالقوات المسلحة بلا هوادة وفيمايلي تورد سونا نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

تعميم صحفي

الخميس ٩يناير ٢٠٢٥م

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المتمردين جرى القبض عليه وقتله بواسطة أحد الجنود.

توضح القوات المسلحة أن هذا السلوك المستهجن يمثل تجاوزاً فرديا ترفضه أخلاقيات وقيم الدين والقانون وأعراف القوات المسلحة، وقد جرى القبض على من ارتكبوا هذا الجرم لمحاكمتهم طبقاً لقانون القوات المسلحة.

كما نؤكد حرصنا التام والصارم على التقيد بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك وعدم مجاراة أفرادنا لتصرفات المليشيا الهمجية و سيتم محاسبة كل من يتجاوز حدود القانون من أفرادنا بلا هوادة.

(نصر من الله وفتح قريب)

سونا