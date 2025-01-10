مدير عام قوات الشرطة يتفقد العمل بإدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر ويوجه بتكثيف الأعمال المنعية والكشفية للجريمة

تفقد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى)خالد حسان محى الدين سير العمل بإدارة مكافحة المخدرات ببورتسودان بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية والفريق شرطة(حقوقى) د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط واللواء شرطة (حقوقى)سامى حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب واللواء شرطة(حقوقى) سفيان عبدالوهاب حمد رملى مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية واللواء شرطة مختار أحمد محمد الحاج مدير دائرة الشؤون العامة بالمباحث الجنائية المركزية واللواء شرطة (حقوقى)د/نصرالدين محمد فضل المولى مدير شرطة الولاية واللواء شرطة ياسر عثمان محمد جواى مدير مكتب تنفيذي الرئاسة.

وتلقى سيادته والوفد المرافق له تنويرا قدمه العقيد شرطة أدم محمد صالح جدو مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية تناول جهود إدارته فى إنفاذ الخطة الإسعافية بمحاورها المختلفة فى محاربة إنتشار المخدرات وتعاطيها والإتجار بها وتجفيف منابعها وخفض الطلب عليها وإستعرض إنجازات إدارته من خلال الضبطيات التى تم تنفيذها والبلاغات التى تم تدوينها فى مواجهة التجار والمروجين.

من جانبه أشار مدير عام قوات الشرطة الى أن مكافحة الجريمة ومنع وقوعها وإكتشاف ما يقع منها من أوجب واجبات قوات الشرطة التى نص عليها الدستور وتعتبر ركيزة أساسية لكافة الأعمال الشرطية ووجه سيادته بمضاعفة الجهود من خلال الخطة الإسعافية ورصد السلوك الإجرامى الجديد والمستحدث ودعا لتكوين غرفة عمليات من الإدارات ذات المجهود الأمنى ممثلة فى إدارة مكافحة المخدرات والشرطة الأمنية والمباحث الولائية والشرطة المجتمعية كما دعا لتنسيق وتوحيد الجهود وتعزيز عمليات الرصد والمراقبة وجمع المعلومات حول الأنشطة الإجرامية ومحاربتهاحتى ينعم المواطن بالأمن والإستقرار وشدد سيادته على أهمية الأدوار المجمعية فى العملية الأمنية وضرورة أن يكون للمواطن دور فاعل وبارز فى مساعدة الجهات الشرطية لتحقيق الأمن بإعتباره مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع وتتكاتف كافة الجهات الرسمية والمجتمعية فى تحقيقه.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) بوقوف السيد مدير عام قوات الشرطة على المعرض الذى اشتمل على الضبطيات التى تم إنفاذها بواسطة إدارة مكافحة المخدرات بالولاية وأشاد بالأداء ووجه بتوفير أليات ومعينات العمل وتذليل الصعاب التى تعترض ذلك كما وجه بالإهتمام بالفرد وتهيئة بيئة العمل حتى تضطلع القوات بالمهام الموكلة اليها على أكمل وجه.

المكتب الصحفي للشرطة