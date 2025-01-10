البرهان يلتقي وفد اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بجنوب كردفان

التقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، وفد اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية جنوب كردفان .

وقال العميد ركن (م) الشيخ الفكي بوش رئيس اللجنة في تصريح صحفي، أنه قدم تنويراً لرئيس المجلس السيادي حول مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان لاسيما الأمنية والإنسانية والمهددات التي تواجه الولاية ، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى دور المقاومة الشعبية بالولاية وإسنادها للقوات المسلحة لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة وصون مكتسبات البلاد، وتأمين المدن وايقاف تمدد ونشاط الحركة الشعبية والمليشيا المتمردة.

وأشار إلى أن اللقاء شدد على ضرورة إحداث التنمية المنشودة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، لافتاً إلى أن رئيس مجلس السيادة أشاد بصمود مواطني الولاية تجاه تلك التحديات.

وأكد دعمه لكافة قضايا الولاية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.