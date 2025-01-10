قوات الشرطة تكمل بنجاح مشروع ترحيل طلاب الشهادة السودانية بمشاركة فاعلة لشرطة الولايات والإدارات العامة

أكملت قوات الشرطة بنجاح مشروعها الذي أعلن عنه الفريق أول شرطة (حقوقي) / خالد حسان محي الدين لترحيل طلاب الشهادة السودانية من وإلى مراكز الإمتحانات.

وبمشاركة فاعلة للإدارات العامة وشرطة الولايات نجح المشروع في تأمين وصول الطلاب والطالبات لمراكز الإمتحانات حيث جاءت أبرز هذه المشاركات للإدارة العامة للمرور وبحسب اللواء شرطة حقوقي / سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور فإن إدارته حرصت على تنسيق الجهود لتوفير وسائل النقل وتخصيص مسارات للطلاب وتكثيف إنتشار عناصرها لفك الإختناقات وتفادي الإزدحام ضمن خطة متكاملة لإنفاذ موجهات المدير العام لقوات الشرطة بهذا الخصوص.

الإدارة العامة للنقل والصيانة أسهمت بفاعلية عبر مركباتها في إنجاح مشروع ترحيل الطلاب إلى جانب شرطة الولايات التي ووفقاً لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة خصصت جزءً كبيراً من مركباتها لهذا الغرض في ولاية الخرطوم والبحر الأحمر وشمال كردفان والجزيرة ونهرالنيل والنيل الأزرق والنيل الأبيض وكسلا والقضارف والولاية الشمالية