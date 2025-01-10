سياسية
إسناد ودعم القوات المسلحة.. وزير الداخلية المكلف يلتقى ناظر عموم قبائل البطاحين
أكد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب ضد المليشيا المتمردة تتطلب تكاتف الجميع للمحافظة على كيان الدولة السودانية والوقوف خلف القوات المسلحة والاجهزة النظامية والمستنفرين ، مشيدا بالدور الكبير الذى ظلت تضطلع به الادارات الاهلية والنظارات في إسناد ودعم القوات المسلحة.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه، الخميس، وفد نظارة عموم قبائل البطاحين برئاسة الناظر منتصر خالد محمد صديق ، مشيدا بالدور الكبير لنظارة البطاحين في دعم جهود الدولة في مجال توفير الخدمات الشرطية عبر أقسام الشرطة بالمنطقة ، مؤكدا التزام وزارته بتقديم الدعم اللازم للاقسام الشرطية حتى تضطلع بدورها كاملا في تقديم خدمات شرطية متميزة للمواطنين.
من جانبه اشاد ناظر عموم البطاحين باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بدعمها لأقسام الشرطة بالمنطقة والتي تهدف الى تقديم خدمات شرطية متكاملة للمواطنين والتي تهدف لمنع ومكافحة الجريمة.
سونا