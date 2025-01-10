إسناد ودعم القوات المسلحة.. وزير الداخلية المكلف يلتقى ناظر عموم قبائل البطاحين

أكد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب ضد المليشيا المتمردة تتطلب تكاتف الجميع للمحافظة على كيان الدولة السودانية والوقوف خلف القوات المسلحة والاجهزة النظامية والمستنفرين ، مشيدا بالدور الكبير الذى ظلت تضطلع به الادارات الاهلية والنظارات في إسناد ودعم القوات المسلحة.