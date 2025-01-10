حاكم اقليم دارفور يمتدح جهود المقاومة الشعبية بالشمالية فى دعم وإسناد القوات المسلحة وتوحيد أهل السودان

امتدح حاكم اقليم دارفور مشرف القوات المشتركة منى أركو مناوى بجهود ودعم المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية للقوات المسلحة والقوات المشتركة والأجهزة الأمنية الأخري والمستنفرين وهم يخوضون معركة الكرامة والعزة لتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين بجانب الدور الكبير الذي تقوم به فى توحيد أهل السودان وأشار إلي أن السودان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب توحيد الصف وجمع الكلمة من أجل القضاء على التمرد وعودة الأمن والاستقرار والطمأنينة وبناء سودان العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات.

وأشاد منى لدى مخاطبته اليوم بمقر المقاومة الشعبية المسلحة بدنقلا لقاء قيادات المقاومة الشعبية بالولاية والقيادات المجتمعية والادارات الاهلية أشاد بجهود حكومة الولاية الشمالية ومجتمع الولاية ودورهم الكبير في إستقبال وايواء النازحين الذين نزحوا للولاية من ولايات البلاد المختلفة بسبب الحرب خاصة أبناء دارفور وعلاج جرحى ومصابي القوات المشتركة والذين بلغ عددهم 300 جريحا وقال إن إنسان الولاية الشمالية ضرب أروع الامثال في التضحية والمحبة والترابط والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد ووافق حاكم اقليم دارفور فى حديثه على ماورد فى كلمة رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية. الفريق ركن دكتور مهندس صالح يسن صالح فيما يتعلق بتكوين متحرك لفتح الطريق بين الولاية الشمالية وشمال كردفان وتكوين لجنة مشتركة للقافلة التي ترتب لها المقاومة الشعبية بالولاية لمدينة الفاشر خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية فى كلمته أن الحرب الدائرة الان بالسودان وحدت الشعب السوداني وأصبحوا على قلب رجل واحد دفاعا عن الارض والعرض كما وحدت الحرب الحركات المسلحة فى دارفور وهنأ القوات المسلحة والقوات المشتركة والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين على الانتصارات المتكررة والمتلاحقة فى كافة محاور القتال.

وأضاف ان المقاومة الشعبية ماضية في دعم وإسناد القوات المسلحة حتى القضاء على آخر متمرد والمساهمة في بناء سودان قوى وحديث ينعم بالامن والاستقرار والمحبة والسلام وتسود فيه قيم العدالة والمساواة بين الجميع .

الى ذلك أكد نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية اللواء م دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري أن العلاقة بين الولاية الشمالية ودارفور تعتبر علاقة جغرافية وتأريخية مميزة وحيا تضحيات ومجاهدات القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين فى معركة الكرامة ضد المتمردين والعملاء والمرتزقة داعيا الجميع لتوحيد الصف وجمع الكلمة واشاعة قيم المحبة والتسامح والتعايش السلمي وتقوية النسيج الاجتماعي من أجل بناء سودان خالي من القبلية والجهوية والعنصرية .