بالصور.. نبش قبور شهداء الدندر تواصل اعمالها إكراما للموتى!!

تواصلت عمليات نبش قبور شهداء الدندر من المواطنين الذين إغتالتهم مليشيات الدعم السريع إبان اجتياحها مدينة الدندر وجمع رفاتهم من جميع المواقع بالاسواق والمنازل والساحات والمرافق العامة وموارتها الثرى بالمقابر العامة بمبادرة إنسانية من المقاومة الشعبية بمحلية الدندر وبمشاركة واسعة من الجهات الداعمة والمختصة اكراما للموتي لا سيما شهداء الحرب بالدندر وبرعاية المدير التنفيذي لمحلية الدندر.

وكان قد ناقشت اللجنة المعنية بالمبادرة الالية الخاصة لانطلاق المبادرة وفق النظم واللوائح المتبعة في عمليات نبش القبور .

وباشرت الاتيام اعمال النبش عقب الترتيبات والتحضيرات الفنية والقانونية اللازمة بجانب الاستعانة بمختصين وذلك بحضور الاجهزة الرسمية من الاجهزة التنفيذية واللجنة الأمنية والقوات المسلحة والشباب المبادرين المتطوعين في مبادرة إكرام الموتى.

وامتدح نائب المدير التنفيذي لمحلية الدندر مبادرة الشباب والمقاومة الشعبية بالدندر كما ثمن كل الجهات الداعمة من ابناء الدندر والمساندة للاعمال الإنسانية بالمحلية، وقال ان المبادرة تأتي تكريما للشهداء الذين اغتالتهم إيادي الغدر والخيانة الذين تم دفنهم في الطرقات العامة.