ريال مدريد يضرب مايوركا بثلاثية ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي

حقق نادي ريال مدريد فوزًا ساحقًا على نظيره ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية الخميس.

سجل جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الأول، قبل أن يضيف مارتن فالجنت لاعب مايوركا هدفًا عكسيًا في مرماه، واختتم رودريجو أهداف المباراة.

يشهد نهائي كأس السوبر الإسباني مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستقام على نفس الملعب. يتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا من جانب الجماهير واللاعبين.

صدى البلد