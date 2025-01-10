ماذا يحدث لمرضى خشونة الركبة عند تناول الكوارع ؟.. لن تتوقع النتائج

تناول الكوارع بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في تحسين حالة خشونة الركبة وتخفيف الأعراض المرتبطة بها.

وتعتبر الكوارع مفيدة لمرضى خشونة الركبة لما تحتويه من عناصر غذائية تدعم صحة المفاصل والغضاريف، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي” الطبي.

وإليك فوائد تناول الكوارع لمرضى خشونة الركبة، والتي تجعل الكوارع خيارًا مناسبًا لهؤلاء المرضى، وتشمل ما يلي:

الكوارع تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين، وهو بروتين أساسي يدخل في تركيب الغضاريف ويعمل على تحسين مرونة المفاصل وتقويتها.

تناول الكوارع يساعد في تقوية المفاصل وتحسين حركة الركبة، مما يقلل من آلام الخشونة.

الكوارع قد تساعد في تعزيز إنتاج السائل الزلالي الذي يعمل على تليين المفاصل وتقليل الاحتكاك بينها، مما يسهم في تقليل الألم وتحسين الحركة.

تحتوي الكوارع على معادن هامة مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والفوسفور، التي تدعم صحة العظام والمفاصل.

الكوارع تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل التورم والألم المصاحب لخشونة الركبة.

غناها بالكالسيوم والمغذيات الأخرى يجعلها مفيدة في تقوية العظام، مما يدعم الهيكل العظمي ككل.

ـ الاعتدال: على الرغم من فوائدها، يجب تناول الكوارع باعتدال لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون، مما قد يؤثر على الوزن، وهو عامل مهم في تخفيف الضغط على المفاصل.

ـ التوازن الغذائي: من المهم دمج الكوارع مع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضروات والفواكه والبروتينات الأخرى.

ـ الطهي الصحي: يُفضل طهي الكوارع بطريقة صحية، مثل الشوربة، دون إضافة الكثير من الدهون أو الملح.

صدى البلد