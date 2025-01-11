لجنة أمن ولاية الخرطوم: تضامن كافة الجهات أدى لتنظيم امتحانات الشهادة السودانية بنجاح

أكدت لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن التضامن الذي تم بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة النظامية وأجهزة حكومة الولاية أدى إلى نجاح تنظيم امتحانات الشهادة السودانية رغم التحديات الجسام التي واجهت العملية قبل يومين من انطلاقة الإمتحانات بوصول أكثر من 11 ألف طالب دفعة واحدة من خارج ولاية الخرطوم ومن مناطق تواجد المليشيا يرغبون في الجلوس للامتحانات من داخل كرري وأمدرمان وبحري غير أن الخبرات المتراكمة لكوادر وزارة التربية والتعليم عالجت الامر الطارئ بنجاح.

فيما عملت كل أجهزة حكومة الولاية ولجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية في توفير الاسناد للطلاب بداية من زيادة عدد المراكز لاستيعاب القادمين الجدد وتجهيز الداخليات ومدها بالوجبات وتوفير الإمداد الكهربائي والمياه كما تضامنت شعبة البصات والحافلات الاهلية مع الادارة العامة للنقل في توفير وسائل نقل الطلاب بين مناطق سكنهم الى مراكز الإمتحانات.

في الاثناء رابطت فرق وزارة الصحة داخل المراكز وقامت بعلاج كل الحالات وسط الطلاب وظلت الاسعافات مرابطة لاي طوارئ كما ساهمت العديد من المنظمات عبر وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني في توفير وجبات ومشروبات للطلاب والطالبات في مراكز الإمتحانات والداخليات.

في سياق آخر وقفت اللجنة على ترتيبات فرع بنك السودان المركزي لتنفيذ المنشور رقم (1/ 2025) والخاص بالسماح لفروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم باستلام الإيداعات النقدية من فئتي الألف والخمسمائة جنيه واطمأن الإجتماع على التجيهزات تمهيدا لانطلاق العملية الاحد.