القوات المسلحة والمشتركة بالفاشر تكبد مليشيا الدعم السريع بالمحور الجنوبي الشرقي المزيد من الخسائر في العتاد والارواح

قالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر أن القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح وأبطال الفاشر قد كبدت امس مليشيا الدعم السريع ومستنفريها في المحور الجنوب الشرقي الذين تجمعوا من اتجاهات مختلفة بغرض زعزعة الامن بالفاشر، مؤكدة أن القوات قد كبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح ودمرت لهم العديد من المركبات بطواقهما.

وأضافت الفرقة في ايجازها الصحفي اليوم ان القوات تصدت كذلك لعدد ثماني مسيرات للعدو كانت تستهدف الدفاعات والارتكازات وبعض الاماكن الخدمية.

وابانت الفرقة ان امرأة واحدة قد استشهدت امس وجرح عدد عشرة آخرين من بينهم طفلة جراء قصف المليشيا المتمردة لمدينة الفاشر أمس بثلاثة وأربعين دانة من المدفعية الثقيلة.