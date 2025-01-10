انطلق قطار الدوري الممتاز السوداني بعد عامين من التوقف

كتبت الإعلامية ميرفت حسين:

انطلق اليوم قطار الدوري الممتاز السوداني بعد عامين من التوقف بسبب اندلاع الحرب اللعينة عادت الحياة الي ملاعبنا ودارت عجلة الممتاز في المدن الآمنة باربعة مباريات.

نعم كرة القدم مدعاة للسلم والمحبة وهي ليست مجرد لعبة او رفاهية ورغم اندلاع الحرب في كثير من الدول الا ان دورياتها مستمرة وعلى سبيل المثال اوكرانيا وحتى فلسطين لم يتوقف دوري المحترفين فيها الا بعد المجازر الاخيرة.

نعم حرب السودان مختلفة ولكن نحمد الله ان السودان متماسك في وحدته وندعو الله ان يستقر السودان ويزدهر وينتصر

نثمن دور الاتحاد السوداني الذي قبل التحدي وحكومات الولايات التي ساعدت في جعل هذا الامر ممكنا والتحية لادارات الاندية التي تسامت وتغلبت على كل الجراح والخسائروالصعوبات ولاعبي الدوري الذين تجمعوا في اصعب الظروف والحياة مستمرة باذن الله

رصد وتحرير – “النيلين”